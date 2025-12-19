Performance di Natale dei bimbi delle Scuole dell'Infanzia di Ripalta e Sant'Antonio

MercoledÃ¬ 17 dicembre alle ore 10:00 sÃ¬ Ã¨ tenuta la performance di natale della Scuola dell'infanzia di Ripalta e della Sezione B della Scuola dell'infanzia di Sant' Antonio presso l'Auditorium Paolo VI.

Il Natale Ã¨ una festa che parla al cuore: ci ricorda lâ€™importanza dellâ€™amore, della gentilezza e dello stare insieme. E chi meglio dei bambini puÃ² insegnarci tutto questo? Con la loro

spontaneitÃ , la loro fantasia e il loro entusiasmo, ci regalano ogni giorno piccoli miracoli.Le ultime settimane sono state piene di preparativi, prove, risate e anche qualche imprevistoâ€¦ ma ogni bambino ha messo il cuore in ogni gesto, in ogni parola, in ogni nota e oggi sono riusciti a regalare un momento indimenticabile.

Buon Natale a tutti!