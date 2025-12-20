Visita ispettiva al Carcere di Vasto, tante le criticitÃ  segnalate

Riceviamo e pubblichiamo da Mauro Nardella, segretario nazionale della sigla sindacale di Polizia Penitenziaria Cnpp-Spp.

"Avremmo voluto saperne di piÃ¹ ma caso ha voluto che nÃ© il comandante nÃ© il direttore dell'istituto hanno potuto rispondere ai quesiti che avremmo voluto loro porre circa lo stato dei lavori per quanto attiene il futuro amministrativo del Carcere di Vasto visto che l'attualitÃ , nella visita fatta, non ci ha racconta nulla dei miglioramenti auspicati rispetto a quanto denunciato nei mesi scorsi.

La delegazione, in luogo dei previsti vertici, Ã¨ stata accolta dal responsabile della segreteria generale che forte della posizione dallo stesso rivestita di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ci ha permesso di avere un quadro estremamente esauriente della condizione vissuta dal punto di vista della sicurezza e della salubritÃ da parte di tutti gli addetti che operano nel settore.

Molte sono le cose che non vanno a partire dalle infiltrazioni di acqua piovana riscontrate un po' dappertutto e finanche nella sezione detentiva appena inaugurata.

Pessima a tal proposito Ã¨ la situazione osservata nelle restanti due sezioni detentive laddove detenuti e poliziotti sono costretti a dover subire le insidie di muri e pavimenti intrisi di acqua.

Abbiamo riscontrato irregolaritÃ nella cucina e nella lavanderia detenuti oltre che in ambiti quali palestre e il teatro.

Nell'istituto insiste una caldaia non in grado di assicurare costantemente acqua calda e che rende difficile la vita a chi della stessa se ne deve servire.

L'implementazione di una struttura ricettiva per i video colloqui dei detenuti con 7 postazioni lasciate a metÃ e quindi allo stato non funzionante, porte n alcuni casi malfunzionanti e impianti elettrici che spesso saltano, servizi igienici bisognevoli di ammodernamento, un servizio di Prevenzione e protezione senza addetti portano a dover descrivere una situazione che si riverbera negativamente sull'economia di un personale ancora troppo poco per soddisfare l'esigenza di un carcere che pur in crescita numerica vede nei 17 poliziotti penitenziari promessi solo 8 quelli ad aver preso servizio (dati piÃ¹ precisi in merito al personale non ci sono stati purtroppo ed inspiegabilmente accordati).

La mensa agenti ha diverse cose che non vanno a partire da una logistica privata di fondamentali strumenti quali congelatori, idonei climatizzatori, forni non revisionati e, soprattutto, da verificare il rispetto delle questioni riguardanti il capitolato d'oneri.

Insufficiente risulta essere l'arredo della stessa mentre estremamente opinabile risultano essere le vie d' esodo per le cuoche addette alla cucina.

Molto altro ancora, il cui contenuto perÃ² non possiamo e per ovvi motivi svelare, verrÃ reso edotto in un dossier che sarÃ inviato nei prossimi giorni al Ministro della Giustizia, al Capo del Dipartimento e al Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

Un ringraziamento lo dobbiamo al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e a quello dell'area amministrativo contabile. Gli stessi sostituendosi al Comandante e al direttore, hanno potuto offrire un quadro di quelli che potrebbero essere i lavori che si andranno a fare a cominciare dal potenziamento di tutti i sistemi di videosorveglianza e d'allarme che in un carcere non dovrebbero mai mancare.

La Delegazione rappresentata dal Segretario nazionale Mauro Nardella, dal segretario provinciale Fausto Varricchio e dal Vice Provinciale Costantino Cioce lascia il Carcere di Vasto con un quadro a tinte fosche, con un futuro ancora da costruire e che si spera porti a un miglioramento delle condizioni di vita degli operatori penitenziari",