Montepulciano d'Abruzzo protagonista sulle reti Rai con lo spot di Maria Grazia Cucinotta

Il Montepulciano d’Abruzzo torna protagonista del racconto televisivo nazionale con una nuova campagna tv in onda su tutte le emittenti Rai a partire da sabato 21 dicembre e per tutto il periodo natalizio.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura, attraverso il soggetto attuatore ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive, con la collaborazione del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli più autentici del territorio abruzzese.

La campagna, declinata in spot da 15’’, 30’’ e 60”, ha come protagonista Maria Grazia Cucinotta (foto canali social personali) – che descrive con eleganza ed emozione il legame profondo tra il Montepulciano d’Abruzzo e la sua terra d’origine - e vede la gentile partecipazione del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti.

Attraverso immagini, musica ed emozioni, lo spot – realizzato da Minerva Pictures – vuole mostrare il legame profondo tra il Montepulciano d’Abruzzo e la sua terra d’origine. Un racconto che unisce paesaggio, tradizione, identità e orgoglio, portando nelle case degli italiani un messaggio di qualità e appartenenza.

Il Montepulciano d’Abruzzo rappresenta la principale denominazione tutelata dal Consorzio, oltre a essere uno dei vini rossi più bevuti al mondo. Un patrimonio enologico, culturale ed economico che esprime la forza di una regione resiliente, fiera e ricca di storie da raccontare.

«Questa campagna – dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – è molto più di una promozione televisiva: è un atto di valorizzazione del nostro territorio e dei suoi beni più identitari. La viticoltura abruzzese è un vero traino dell’economia regionale, un settore che unisce tradizione e innovazione e che rappresenta al meglio la capacità dell’Abruzzo di essere competitivo, autentico e profondamente legato alle proprie radici».

Sulla stessa linea il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi: «Il Montepulciano d’Abruzzo è l’espressione più autentica del nostro patrimonio vitivinicolo, un vino capace di raccontare l’identità, la storia e la vocazione del luogo da cui nasce. Questa campagna rappresenta un’importante occasione per rafforzarne il posizionamento e per condividere, attraverso un linguaggio emozionale e contemporaneo, i valori di qualità, appartenenza e orgoglio che il nostro vino porta con sé».

La campagna si inserisce in una più ampia strategia di promozione volta a rafforzare il posizionamento del Montepulciano d’Abruzzo come ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo, valorizzando una regione che, attraverso il vino, continua a offrire eccellenza, passione e una narrazione autentica capace di emozionare.

L’anteprima dello spot si terrà sabato 20 dicembre, alle ore 18,00 a Pescara, negli spazi del MicHub in via Michelangelo.