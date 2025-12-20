Partecipa a IlTrigno.net

'Cuori in azione', cittadinanza attiva e solidarietÃ  con i ragazzi del 'Pantini-Pudente' di Vasto

Un successo straordinario per la raccolta fondi dell'Istituto â€˜â€™Pantini-Pudente'' di Vasto. 

Come ogni Natale, un'ondata di solidarietÃ  e un entusiasmo contagioso hanno travolto la nostra scuola in occasione dell'iniziativa a favore delle associazioni no-profit: La Conchiglia, il Buco nel Tetto, Arda e la Capanna di Betlemme di Chieti.

Gli alunni, nel ruolo di veri ambasciatori della solidarietÃ , hanno dato vita a un albero di natale unico: un albero che â€˜â€™non espone'' ma â€˜â€™accoglie''. Al posto dei rami, tante scatole, ognuna a rappresentare una stanza del cuore pronta a riempirsi di dono.

L'iniziativa ha avuto una profonda valenza educativa, trasformando i concetti astratti di Cittadinanza Attiva e SolidarietÃ  in gesti concreti.

Gli studenti hanno dimostrato che la scuola non si limita alla didattica, ma Ã¨ un autentico presidio di valori.

â€˜â€™Auguriamo a tutti un Natale colmo di gioia e speranza, con l'auspicio che questo spirito di condivisione possa continuare a contagiare la nostra comunitÃ ''.

I ragazzi del Pantini - Pudente

