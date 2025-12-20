Partecipa a IlTrigno.net

Messa di Natale con il Vescovo Bruno Forte all'Ospedale 'San Pio'

La celebrazione nella cappella del presidio

redazione
Appuntamenti
Celebrata nella mattinata di sabato 20 dicembre la Santa Messa di Natale nella Cappella dellâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto.
 
A presiederla Ã¨ stato Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, per un'occasione di raccoglimento e un messaggio di speranza, segnata dalla vicinanza del vescovo alla comunitÃ  ospedaliera.
 
Tra i presenti, assieme a una rappresentanza del personale sanitario in servizio, il sindaco di Vasto, Francesco Menna e il consigliere regionale Francesco Prospero. 
 
Parole di ringraziamento sono state espresse nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari e a tutto il personale del presidio ospedaliero vastese per l'impegno quotidiano nell'assistenza e un caloroso augurio di buone festivitÃ  Ã¨ stato rivolto alle maestranze, ai pazienti ricoverati e ai loro familiari.
 
 
 
 
 
 
 

 
