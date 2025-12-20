Messa di Natale con il Vescovo Bruno Forte all'Ospedale 'San Pio'

Celebrata nella mattinata di sabato 20 dicembre la Santa Messa di Natale nella Cappella dellâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto.
A presiederla Ã¨ stato Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, per un'occasione di raccoglimento e un messaggio di speranza, segnata dalla vicinanza del vescovo alla comunitÃ ospedaliera.
Tra i presenti, assieme a una rappresentanza del personale sanitario in servizio, il sindaco di Vasto, Francesco Menna e il consigliere regionale Francesco Prospero.
Parole di ringraziamento sono state espresse nei confronti di medici, infermieri, operatori sanitari e a tutto il personale del presidio ospedaliero vastese per l'impegno quotidiano nell'assistenza e un caloroso augurio di buone festivitÃ Ã¨ stato rivolto alle maestranze, ai pazienti ricoverati e ai loro familiari.