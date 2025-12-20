Messa di Natale con il Vescovo Bruno Forte all'Ospedale 'San Pio'

A presiederla Ã¨ stato Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, per un'occasione di raccoglimento e un messaggio di speranza, segnata dalla vicinanza del vescovo alla comunitÃ ospedaliera.

Tra i presenti, assieme a una rappresentanza del personale sanitario in servizio, il sindaco di Vasto, Francesco Menna e il consigliere regionale Francesco Prospero.