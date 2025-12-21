Partecipa a IlTrigno.net

Note di Natale con il Coro Histonium, il Concerto nella Chiesa di San Marco a Vasto

Appuntamento nella serata di lunedÃ¬ 22 dicembre, dalle ore 21 nella Chiesa di San Marco Evangelista, per il tradizionale Concerto di Natale del Coro Polifonico Histonium â€˜Bernardino Lupacchino dal Vastoâ€™. 

Si esibiranno la formazione musicale diretta dal Maestro Luigi Di Tullio con le voci soliste di Claudia Cavuoti e Valeria De Fanis e il MÂ° Francesco Dâ€™Annibale all'organo con l'accompagnamento della voce recitante di Simona Falasca, per un intreccio suggestivo tra musica e parola.

La serata sarÃ  presentata da Pino Cavuoti.

