"De Sidera... verso le stelle, brilla con noi": il talento della Scuola 'Paolucci' illumina il futuro di Vasto

Una serata sospesa tra musica, poesia e memoria, quella che ha visto protagonisti gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado " Raffaele Paolucci"di Vasto nell'evento “De Sidera... verso le stelle, brilla con noi!”

L'iniziativa, che celebra i 60 anni di storia dell'Istituto, ha trasformato il palco in un osservatorio privilegiato della bellezza. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Eufrasia Fonzo, ha sottolineato il valore di una comunità scolastica viva e inclusiva, capace di far brillare i talenti dei propri giovani come stelle che, come punti di riferimento, guidano l'umanità fin dall'antichità.

A condurre la serata con carisma e ironia è stata la prof.ssa Natalia D'Addiego, che ha guidato il pubblico attraverso i vari momenti della serata con una presenza luminosa e coinvolgente. Il successo dell'evento è stato frutto del meticoloso lavoro di coordinamento della Direttrice Artistica, la prof.ssa Roberta Pergola e del prezioso e costante supporto tecnico del maestro Marco Bassi. Con una regia elegante e raffinata, la prof.ssa Pergola ha saputo tessere insieme le diverse anime dello spettacolo, orchestrando i tempi di una macchina complessa con una sensibilità che ha permesso di trasformare la didattica in emozione e la fatica in bellezza.

La risposta della città è stata straordinaria: la partecipazione delle famiglie e dell'intera comunità è stata immensa, riempiendo ogni spazio di calore e orgoglio. Tra le autorità cittadine erano presenti gli assessori Anna Bosco e Paola Cianci, a testimonianza del legame profondo tra la scuola e il territorio.

L'apertura è stata affidata al brano Sagarra Jo, presentato dalla voce fuori campo della prof.ssa Francesca Stivaletta, con una suggestiva coreografia di circa 40 ragazzi. Il cuore culturale ha poi battuto sui versi immortali di Dante: Paolo e Francesca, Ulisse, la preghiera alla Vergine, sono tornati a vivere nella pièce teatrale a cura della prof.ssa Rita Pergola, con l'intensa interpretazione di Cristiana Santulli.

Il Coro Polifonico di Voci Bianche, diretto dal Maestro Luciano Ricotta e accompagnato al pianoforte dal Maestro collaboratore prof. Domenico D’Annunzio, ha incantato il pubblico con i brani del film Les Choristes e la celebre Carol of the Bells. Di grande impatto anche l'esecuzione del Sanctus, un invito alla "Chiesa terrestre" a unirsi ai Cori Celesti nella lode.

Il palco ha dato spazio a talenti straordinari: Daniele Basilico ex alunno della Paolucci (vincitore del primo premio assoluto al concorso nazionale "Città di Pescara") ha eseguito Mendelssohn al pianoforte; Roberta D'Ippolito ha declamato il Sonetto 18 di Shakespeare; un'esecuzione coreutica di Sweet Dreams ha visto protagonisti Penelope Fiore, Martina Gileno e Asia Zerra; il duo jazz Luca Barbati e Matteo Bontempo, ex alunni della Paolucci, ha interpretato When You Wish Upon a Star e PJ Morton; Camilla Polato e Gloria Novielli hanno declamato Credo di Simone Cristicchi sulle note del pianoforte della prof.ssa Francesca Stivaletta.

In questa serata di cielo azzurro, la comunità di Vasto ha testimoniato la massima espressione di un progetto educativo d’eccellenza, capace di unire dedizione e passione.

Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno lavorato strenuamente per la splendida riuscita di questa serata, dal personale ATA a tutti i docenti che dietro le quinte hanno fornito il loro preziosissimo supporto, ai genitori degli alunni sempre pronti ad accompagnare i loro figli e a fornirgli tutto il necessario, alla Dsga che sempre sostiene le iniziative dell’Istituto, ai nostri esperti dell’ufficio stampa e ufficio tecnico che ne permettono la diffusione, all’ufficio di dirigenza che lavora senza sosta, un grazie a tutti poiché insieme possiamo rinnovare con forza l'invito solenne ad alzare gli occhi al cielo e a cercare tra le stelle "un pensiero, un desiderio, una poesia", confermando che la scuola "Paolucci" resta, dopo 60 anni, un faro di cultura ed eccellenza per tutta la città.