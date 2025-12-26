Animazioni e spettacoli di Natale, doppio appuntamento a Cupello

A partire dalle ore 16.00 del pomeriggio festivo del 26 dicembre, a Cupello, nei pressi di Piazza Garibaldi, si terrÃ uno spettacolo itinerante con:
animazione
mascotte e balli
sculture di palloncini
farfalle luminoseâ€¦ e tante altre sorprese!
Lâ€™evento Ã¨ a cura di Splash Animazione.
In contemporanea, Piazza Garibaldi ospiterÃ attivitÃ dedicate ai bambini, organizzate dalla Croce Rossa Italiana.
Entrambi gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con lâ€™Amministrazione comunale.
Tutta la cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare!