Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Animazioni e spettacoli di Natale, doppio appuntamento a Cupello

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

A partire dalle ore 16.00 del pomeriggio festivo del 26 dicembre, a Cupello, nei pressi di Piazza Garibaldi, si terrÃ  uno spettacolo itinerante con:

animazione

mascotte e balli
 sculture di palloncini
 farfalle luminoseâ€¦ e tante altre sorprese!

Lâ€™evento Ã¨ a cura di Splash Animazione.

In contemporanea, Piazza Garibaldi ospiterÃ  attivitÃ  dedicate ai bambini, organizzate dalla Croce Rossa Italiana.

Entrambi gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con lâ€™Amministrazione comunale.

Tutta la cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare!

Condividi su:

Seguici su Facebook