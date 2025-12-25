Riabilitazione e RSA, contratti fermi e rette bloccate: lâ€™appello di Natale alle istituzioni

Nel giorno del Santo Natale, tempo che richiama ai valori della solidarietÃ , della responsabilitÃ e della cura del prossimo, si leva un appello alle istituzioni regionali e nazionali sul futuro delle strutture di riabilitazione ex art. 26 e delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), pilastri fondamentali della sanitÃ di prossimitÃ .

Si tratta di strutture accreditate e convenzionate che operano quotidianamente a stretto contatto con le comunitÃ , spesso nelle aree interne dellâ€™Abruzzo, dove rappresentano non solo un servizio sanitario essenziale, ma anche un presidio sociale ed economico.

Da oltre dodici anni, tuttavia, queste realtÃ operano con rette bloccate, mentre i costi di gestione â€“ energia, servizi, farmaci e presÃ¬di sanitari â€“ sono cresciuti in modo significativo. A ciÃ² si aggiungono le difficoltÃ nel recupero delle quote sociali di competenza dei Comuni.

Parallelamente, migliaia di lavoratrici e lavoratori della sanitÃ privata accreditata e delle RSA attendono il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, scaduti da oltre un decennio. Infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, logopedisti, educatori e ausiliari continuano ogni giorno a garantire assistenza e cura con professionalitÃ e senso di responsabilitÃ , nonostante una condizione che non Ã¨ piÃ¹ sostenibile. Il tema Ã¨ oggi al centro anche del confronto nazionale tra organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni. Ãˆ stato ribadito con chiarezza che il rinnovo dei CCNL non rappresenta soltanto una questione salariale, ma una questione strutturale, legata al finanziamento, allâ€™accreditamento e alla qualitÃ dei servizi resi ai cittadini. In Abruzzo questa riflessione assume un significato ancora piÃ¹ profondo.

Le strutture sociosanitarie e riabilitative svolgono un ruolo decisivo nel contrastare lo spopolamento delle aree interne, garantendo occupazione qualificata a professionisti del territorio, trattenendo competenze, sostenendo lâ€™economia locale e contribuendo alla crescita del PIL regionale. Indebolire questo sistema significherebbe impoverire non solo lâ€™offerta di cura, ma la tenuta stessa delle comunitÃ locali. Il Natale come tempo di responsabilitÃ Il Natale ci ricorda che una comunitÃ si misura dalla capacitÃ di prendersi cura dei piÃ¹ fragili e di non lasciare indietro nessuno.

Ãˆ per questo che lâ€™appello alla politica regionale e nazionale Ã¨ chiaro: sostenere con determinazione il percorso avviato a livello nazionale e, parallelamente, giungere alla chiusura del tavolo regionale sullâ€™adeguamento delle rette. Due processi inscindibili, che devono procedere insieme per garantire dignitÃ al lavoro, sostenibilitÃ alle strutture e qualitÃ dellâ€™assistenza.

Nel giorno del Santo Natale, lâ€™auspicio Ã¨ che questo tempo di riflessione si traduca in scelte concrete e responsabili, capaci di dare risposte a chi ogni giorno si prende cura delle persone piÃ¹ fragili e tiene vivi i territori.

Daniele Leone Delegato RSA FP CGIL