Quando il Natale entra in ospedale, la magia dei Ricoclaun al 'San Pio' di Vasto

CiÃ² che rende speciale il Natale sono le tradizioni, quei momenti che si ripetono nel tempo, anno dopo anno.

Anche lâ€™associazione Ricoclaun ha la sua tradizione: il Natale in ospedale!

Non Ã¨ Natale senza il servizio in ospedale per i volontari Ricoclaun: "Portare la magia del Natale a chi sta vivendo un momento difficile, questa Ã¨ la nostra missione".

E cosÃ¬ questa mattina, come ogni 25 dicembre, una squadra numerosa di clown, armati di nasi Rosi e tanti sorrisi hanno invaso e colorato l'Ospedale â€˜San Pioâ€™ di Vasto condividendo la magia del Natale.

I clown LulÃ¹, Sampei, Thor, Floâ€™, BuondÃ¬, Broccolo, Candy, Trilly, Pedalina, Lellina, Gelsomino, Cuoricina e Leggera, accompagnati dalle chitarre di clown Polpetta e Delfina, hanno allietato i pazienti e i loro familiari, di tutti i reparti, con canti e musiche natalizie.

Ad accompagnare questo festoso gruppo un'ospite d'eccezione, Babbo Natale, quello vero, che prima di fare ritorno al Polo Nord ha consegnato cioccolatini e doni per i piÃ¹ piccini, omaggi ad ogni reparto dellâ€™ospedale e caramelle per tutti i pazienti, perchÃ© la magia del Natale non conosce etÃ .

Anche l'assessore alle Politiche sociali Anna Bosco ci ha tenuto a fare il suo augurio di buon Natale, portando dei doni ai piccoli ospiti della pediatria.

Tra una canzone, un sorriso e un naso rosso, il Natale ha fatto il suo ingresso anche tra le corsie dellâ€™ospedale, ricordando a tutti che la vicinanza, lâ€™ascolto e un poâ€™ di leggerezza possono diventare un dono prezioso. PerchÃ© anche nei momenti piÃ¹ difficili, sentirsi accompagnati rende il Natale davvero speciale.

â€œCiÃ² che si conquista con un sorriso, rimane per sempre! Gandhi