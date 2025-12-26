'Festa di benvenuto' per i 18enni di San Salvo

La Sala teatro del Centro culturale “Aldo Moro” ha ospitato la festa di benvenuto per i diciottenni di San Salvo.

Convocati i nati nel 2007, diventati maggiorenni nel 2025 e che di conseguenza hanno conseguito i diritti civili previsti dalle leggi, che sono stati accolti in maniera ufficiale quali cittadini attivi della comunità sansalvese.

L’iniziativa è stata del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca e del sindaco Emanuela De Nicolis assente però a causa dell'influenza. Con la Magnacca presente il vice sindaco Eugenio Spadano che ha portato i saluti del primo cittadino e il suo augurio ai ragazzi. Con loro anche l'assessore Elisa Marinelli.

Magnacca e Spadano si sono mostrati felici di conoscere personalmente i neo maggiorenni evidenziando come essere cittadini politicamente attivi della propria comunità comporti una grande responsabilità e al contempo un grande orgoglio e sottolineando l'importanza di credere nei propri sogni, seguire le proprie passioni senza fermarsi alle prime difficoltà. Hanno invitato i giovani a non aver paura delle eventuali sconfitte ma trarne insegnamento e di pensare in grande, di capire il valore dell'impegno, del sacrificio e di godersi i momenti e le occasioni che la vita gli offre, di imparare a sapersi amare e a rispettare dando il massimo in ogni attività svolta.

Nel donare la Carta costituzionale si sono soffermati sull'importanza del comprendere quanto ci è stato donato attraverso questa Carta. La libertà di pensiero, di parola, di riunione, la partecipazione attiva alla vita politica del nostro Paese.

Alle ragazze e ai ragazzi, oltre alla consegna di una copia della Costituzione Italiana è stata consegnata una chiave d’argento quale simbolo di cittadinanza.