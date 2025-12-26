Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Avis Comunale San Salvo riunita per la Santa Messa Natalizia

Associazioni
Condividi su:

E' stata celebrata domenica 21 dicembre, la quarta d'Avvento, l'annuale Santa Messa di Natale con i soci dell'Associazione Italiana Volontari Sangue AVIS di San Salvo.

La funzione religiosa si Ã¨ tenuta nella Chiesa di San Nicola Vescovo con la presenza dei soci e del presidente Antonello Ialacci.

Il parroco don Antonio Totaro, nella sua omelia, ha esortato i presenti nel donare il sangue per aiutare chi versa in stato di bisogno.

In conclusione, nella sede in via Roma 18 con tutto il direttivo, brindisi augurale e consegna di un piccolo gadget segno di riconoscenza.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni 

Condividi su:

Seguici su Facebook