Riecco il 'Borgustando' a Fresgrandinaria

Il 27 dicembre torna a Fresagrandinaria il Borgustando in versione invernale!
Tanto buon cibo e tanta buona musica vi aspettano!
Centro storico di Fresagrandinaria
Sabato 27 dicembre
Dalle ore 19:00
Percorsi tra eccellenze enogastronomiche lungo i vicoli di borghi inesplorati.
Una manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Fresagrandinaria, all'insegna della buona degustazione in luoghi ricchi di tradizione con scorci paesaggistici da esplorare. Passeggiando per le strette strade dei borghi potrete degustare piatti e dolci tipici della cultura locale.
Il borgo sarÃ coreografia di diversi intrattenimenti itineranti musicali.
Vi aspettiamo!