Quando una storia diventa un gesto d’amore

Ilaria Lauditi, Laura D’Annunzio, Chiara Di Biase sono tre giovanissime universitarie vastesi che nel 2025 hanno scritto un libro: “Il sig. Fegato e il dono della vita”, pubblicato da Albratros Il Filo, durante gli ultimi mesi del liceo scientifico di Vasto. È un simpatico libretto dedicato ai bambini della scuola primaria ed è stato finanziato da TFM con l’introduzione del dott. Michele Silla.

Venerdì 2 gennaio 2026, presso la Sala Imma Perrotti del Polo Bibliotecario "Raffaele Mattioli" di Palazzo Aragona di Vasto, alle ore 18,00 presenteranno il loro libro.

Con “Il Signor Fegato e il dono della vita” fanno il loro esordio letterario, offrendo una storia capace di informare e ispirare, dimostrando che l’impegno e la creatività possono diventare strumenti per generare consapevolezza e cambiamento.

Le tre ragazze hanno deciso di destinare il ricavo delle vendite del libro alla Ricoclaun, per finanziare i tanti progetti di clownterapia nel territorio.

Alla presentazione dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Nicola Della Gatta saranno presenti oltre alle tre autrici, Rosaria Spagnuolo come moderatrice ed è previsto l’intervento del dott. Michele Silla.

L’incontro rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino un progetto nato tra i banchi di scuola e cresciuto grazie alla sensibilità e all’impegno di tre giovani autrici, che hanno saputo unire divulgazione scientifica, solidarietà e attenzione verso i più piccoli. Un appuntamento che coniuga cultura e solidarietà, invitando la comunità a riflettere sull’importanza della donazione e sul valore della vita, attraverso una narrazione semplice e accessibile.