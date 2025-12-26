Paglieta chiama gli ultramaratoneti: il 27 dicembre torna la sfida delle 6/8 Ore

Come già avvenuto nel 2024, Paglieta si prepara ad accogliere i podisti più determinati, quelli che misurano la sfida in ore e non in chilometri. Si rinnova infatti, per la seconda volta, l’appuntamento con la 6/8 Ore Città di Paglieta, ultimo atto podistico dell’anno 2025 targato UISP.

La manifestazione è organizzata dall’Asd I Lupi d’Abruzzo in sinergia con un partner fondamentale: la Pro Loco Paglieta APS. L’attesa gara podistica di endurance promette uno spettacolo tecnico di ottima levatura, richiamando i migliori specialisti delle corse di lunga durata sia a livello regionale che extra-regionale.

La sfida rappresenta una tappa del Gran Prix IUTA 2025 di Ultramaratona, del Criterium Regionale Zona Centro-Sud e del Circuito Ultra Abruzzo su Strada, Sabbia e Trail. La 6 ore è inoltre valida come prova di Campionato Regionale Ultra Abruzzo.

Il tracciato è un anello asfaltato di 1.020 metri (dislivello positivo di 18 metri), interamente chiuso al traffico, per una 6-8 ore che ha l’ambizione di radicarsi come consuetudine podistica di fine anno, valorizzando Paglieta e il suo centro storico.

L’appuntamento prevede il ritrovo alle 7:00 presso il campo sportivo di via San Canziano, a soli 400 metri dalla zona di partenza. Lo start della gara di 8 ore è fissata per le ore 8:00, mentre la 6 ore e la 10 chilometri non competitiva prenderanno il via alle ore 10:00. Eccetto la 10 chilometri, le altre due prove endurance avranno termine alle 16:00.

Per la 6 ore saranno premiati i primi tre classificati uomini e donne, oltre ai primi tre di ogni categoria; per la 8 ore i primi cinque uomini e donne, per la 10 chilometri i primi tre uomini e donne.

A tutti gli iscritti alle gare endurance è riservato un pacco gara e una medaglia celebrativa. Sarà garantito ristoro lungo il percorso e al termine della manifestazione a cui si aggiungerà il pasta party (a base di sagne e ceci aglio e olio) offerto dalla Pro Loco Paglieta APS e anche musica dal vivo per una festa che concluderà in dolcezza l’ultima fatica podistica dell’anno.

A questo link di Passione Corsa Mario Bomba ?‍♂️ Presentazione del nuovo percorso! ?‍♀️? 2ª edizione della 6 e 8 ore di Città di Paglieta