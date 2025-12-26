Il "Pantini-Pudente" di Vasto alla Residenza San Pio, la solidarietà si fa incontro

Concluso con successo l'itinerario di raccolta fondi, la solidarietà degli studenti del Polo Liceale “Pantini-Pudente” ha trovato il suo compimento naturale nel dialogo intergenerazionale.

Su invito dell’associazione “Un Buco nel Tetto”, una delegazione di alunni in rappresentanza di tutti gli indirizzi liceali, nonostante le iniziate vacanze natalizie, si è recata presso la Residenza San Pio di Vasto per la consegna dei doni natalizi acquistati con i fondi raccolti per gli ospiti della struttura.

L’iniziativa, supportata anche dalla presenza di alcune docenti del Polo Liceale, ha travalicato i confini della semplice beneficenza. Per i ragazzi si è trattato di un’esperienza formativa di eccezionale valore: un momento di autentica crescita umana e civica che ha permesso loro di confrontarsi con la ricchezza della memoria e la delicatezza della fragilità.

L’entusiasmo e l’empatia dimostrati dagli studenti hanno confermato come la scuola possa farsi ponte tra generazioni, trasformando i valori della cittadinanza attiva in gesti concreti di vicinanza.

Un incontro che ha lasciato una traccia profonda nel cuore dei giovani, ribadendo la missione del "Pantini-Pudente" quale presidio non solo di cultura, ma di profonda umanità.