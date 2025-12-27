All'Auditorium "Tito Molisani" di Casalbordino il concerto di clarinetti "Mediterraneo andata e ritorno”

L’Associazione Culturale MeD-Mari e Deserti invita al concerto “Mediterraneo andata e ritorno”.

Appuntamento il prossimo 30 dicembre alle ore 18.30 presso l’Auditorium “Tito Molisani” a Casalbordino.

Il concerto, patrocinato del Comune di Casalbordino e inserito nel cartellone natalizio comunale, è ad ingresso gratuito. Sul palco si esibiranno i Tetraclà, un quartetto di clarinetti costituito nel 2019. Il suo repertorio spazia dalla musica classica al pop e al jazz. Esegue sia brani originali che trascrizioni effettuate da un suo componente, nonché promotore del progetto, Angelo Castronovo. Il gruppo è composto da Angelo Castronuovo, Rino Di Camillo e Simone Greco (clarinetti in Sib) e Graziano D’Urbano (clarinetto basso).

Il Mediterraneo da millenni è stato crocevia di culture diverse tra loro, scenario di intrecci di lingue, tradizioni e religioni che si sono alternate, rincorse e che forse nell'arte - e in particolare nella musica - sono riuscite a trovare dei punti di incontro.

La musica mediterranea, forte della propria tradizione millenaria, è riuscita ad imporre i suoi stili anche al di fuori dell'area in cui si è sviluppata.

"Mediterraneo andata e ritorno" significa esplorare la musica non solo delle zone che si affacciano su quel mare ma anche soffermarsi su ritmi, strutture armoniche e melodiche che sono state poi assorbite anche dall'Europa centrale e dalle Americhe.

La culla di tutte le culture ci può insegnare, attraverso la musica, che diversi linguaggi e modi di vivere possono e devono incontrarsi, convivere ed ambire a costruire anziché demolire, unire anziché dividere.

La serata sarà allietata dalla presenza dall’Arancina da Passeggio – street food e sapori mediterranei.

MeD Mari e Deserti