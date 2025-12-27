Serata di beneficenza con il Concerto Gospel del Feel the Joy Gospel Choir al Teatro Rossetti a Vasto

Il Rotary Club di Vasto ha organizzato, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Vasto, un Concerto Gospel di beneficenza per il prossimo 30 dicembre al Teatro Rossetti di Vasto con inizio alle ore 21.00.

Ad esibirsi sarà il gruppo molisano FEEL THE JOY GOSPEL CHOIR.

Il costo del biglietto, acquistabile in prevendita presso la Parafarmacia De Leo in Corso Mazzini n. 201 a Vasto, è di € 15.

L’incasso della serata, ci tiene a precisare il presidente del Rotary Club di Vasto Carlo Paganelli, sarà devoluto totalmente a favore del Progetto Impianto Idrico dell’Ospedale Pediatrico d Freetown in Sierra Leone. Info: 3495401468.

Feel The Joy Gospel Choir è un gruppo musicale di fama nazionale nato in territorio molisano nell’estate del 2001. È apprezzato e conosciuto grazie alla collaborazione con numerosi artisti nazionali ed internazionali quali Cheryl Porter, Sherrita Duran, Karen Gibson, Sharlene Monique. Tra i tanti eventi a cui ha partecipato, ricordiamo in modo particolare la rassegna internazionale “Gospel & Soul” tenutasi nel 2008 e che vide, tra gli altri, la partecipazione delle Sisters and Daugheters, Michael Smith e Larry Jones. Repertorio incentrato maggiormente sul gospel contemporaneo ma che lascia anche molto spazio al blues, al rock e al jazz, grazie alle singole competenze tecnico/artistiche di ogni componente. Nel periodo natalizio il repertorio si arricchisce di brani della tradizione classica natalizia arrangiati in chiave gospel/soul/jazz. Il tutto per un massimo di 2 ore di spettacolo che lasceranno nel cuore del pubblico emozioni e divertimento

Il gruppo è formato da una band di 4 elementi: Marco Mancini - piano Nicola Cordisco - chitarra Luca Di Muzio - basso Alberto Romano – batteria e 6 cantanti: Cristiana Antoniani, Dora Minicucci, Luisa Nicotera, Serena Minicucci, Giovanni De Micheli e Vincenzo Limongi.