Chieti-Vasto, chiusura diocesana del Giubileo nella Cattedrale di San Giustino

La Diocesi di Chieti-Vasto si prepara a vivere un momento di grande intensitÃ spirituale: la Solenne Celebrazione Eucaristica di Chiusura Diocesana del Giubileo, presieduta dall'Arcivescovo Bruno Forte, Ã¨ in programma domenica 28 dicembre alle ore 18.00, nella Cattedrale di San Giustino a Chieti.

Lâ€™appuntamento - si evidenzia in una nota della Diocesi - rappresenta il culmine di un cammino condiviso, che raccoglie quanto la nostra diocesi ha vissuto nel tempo giubilare. Su desiderio dellâ€™Arcivescovo, lâ€™intero presbiterio Ã¨ invitato a stringersi attorno a lui in questo momento conclusivo, segno visibile di comunione e di fraternitÃ sacerdotale.

Per sottolineare lâ€™unitÃ dellâ€™evento, come disposto, tutte le celebrazioni eucaristiche vespertine della diocesi saranno sospese nella stessa giornata. Lâ€™unica Messa prevista sarÃ quella celebrata in Cattedrale.

Si invitano pertanto le comunitÃ parrocchiali a essere informate e coinvolte con attenzione e cura, affinchÃ© la partecipazione sia quanto piÃ¹ ampia possibile".