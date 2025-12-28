"No all'estrazione di gas dal Lago di Bomba", la fiaccolata nel territorio

Ampia partecipazione, a Bomba, alla manifestazione di protesta contro il progetto di estrazione del gas dal lago e alla realizzazione di una raffineria.

Una fiaccolata, organizzata dal Comune e dal Comitato Gestione partecipata del territorio, Ã¨ partita dal lago per arrivare in paese. Vi hanno preso parte numerosi sindaci del territorio, consiglieri regionali di Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, Pd del territorio, delegazioni delle principali associazioni ambientaliste, come Wwf, Italia Nostra e Legambiente, rappresentanti di altri sodalizi e cittadini.

Due precedenti bocciature di Comitato Via, Tar e Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'esistenza di rischi per la diga e per un territorio che Ã¨ stato definito franoso e fragile a livello idrogeologico, non sono bastate: l'istanza Ã¨ stata nuovamente ripresentata da una multinazionale e, per questo, la mobilitazione contro il progetto non si Ã¨ fermata, facendo registrare quest'ulteriore impulso.

Â«Il pericolo va scongiurato a monte, non dare avvio al progetto e poi bloccare tutto in caso di incidenti. La storia non ci ha insegnato nulla? il Vajont neppure?Â», Ã¨ l'interrogativo espresso da Massimo Colonna, portavoce del Comitato Gestione partecipata del territorio. Â«Qui da decenni viene generata energia sfruttando il lago artificiale. Non vogliamo ecomostri, sÃ¬ alle rinnovabiliÂ», rimarcano sindaci e cittadini.

I partecipanti si sono ritrovati in paese per un incontro collettivo e per compattare il fronte della mobilitazione avverso il progetto di estrazione di gas.