Amazon, stop al progetto di consegne con i droni in Italia avviato a San Salvo

La notizia è ufficiale: le consegne a casa dei pacchi Amazon, utilizzando i droni, in Italia non si faranno. Almeno non nell’immediato futuro. I lavori, in tal senso, proseguono negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma per il nostro Paese, con il progetto avviato nel sito abruzzese di San Salvo, va registrata la frenata,

Ad annunciare il passo indietro è l’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile.

«Abbiamo ricevuto da parte di Amazon la comunicazione di sospensione del progetto Prime Air di “drone delivery” avviato in Italia, a San Salvo, in Abruzzo, e della relativa certificazione di operatore», si legge nella nota dell’autorità inviata sabato pomeriggio.