"La Frana del 1956 - a settant'anni dalla catastrofe": il calendario della Pro Loco di Vasto

La Frana di via Adriatica del 1956 fa parte della storia di Vasto.

Una parte di uno fra i più antichi rioni del centro storico sprofondò a valle, verso il mare. Andarono distrutti circa centocinquanta alloggi e alcuni edifici di notevole valore, come il Palazzo delle Poste e l’antica Chiesa di San Pietro. La frana fu prodotta dalle intense precipitazioni di febbraio 1956 e soprattutto dalla ricca falda acquifera che è presente sotto il centro abitato (da 103 a 113 metri s.l.m.)

I vari momenti della frana furono puntualmente documentati dallo Studio Fotografico F.lli Di Marco.

Scrive Nicola D'Adamo, giornalista e cultore di storia locale: “Bene ha fatto la Pro Loco di Vasto presieduta da Mercurio Saraceni a dedicare l’intero calendario 2026 al 70° della frana con le immagini più significative dei F.lli Di Marco”.

Il Calendario "La Frana del 1956" - a settant'anni dalla catastrofe.

Puoi trovarlo:

- Presso la sede operativa della Pro Loco “Città del Vasto”, Via Arno n. 6 (Casa di Conversazione);

- Presso la Cartolibreria Universal.

Foto: Archivio Famiglia Di Marco