Torna il 'Vasto Beer Festival' al Mercato Santa Chiara

Tutto pronto per la terza edizione del Vasto Beer Festival, promosso, in collaborazione con il Comune di Vasto, dallâ€™associazione Vasto CraftBeer.

Lâ€™appuntamento si svolgerÃ il 27 e il 28 dicembre al Mercato Santa Chiara. Tornano musica coinvolgente, birre artigianali di qualitÃ , delizioso cibo di strada, percorsi gastronomici e attivitÃ che renderanno l'evento un'esperienza unica per tutti i partecipanti, grandi e piccoli. Lâ€™ingresso Ã¨ gratuito.

Sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 21:00, spazio allâ€™energia dal vivo della Lpdm Band, con una serata musicale che si svilupperÃ senza interruzioni dallâ€™aperitivo alla notte, grazie allâ€™alternanza sul palco tra live e dj set.

Domenica 28, il festival prosegue nel segno del ritmo e della convivialitÃ con lâ€™esibizione della The Boogie Band, affiancata anche in questa giornata da dj set, per un finale allâ€™insegna della musica e della condivisione.

Tanto divertimento anche per tutti i bambini. Domenica 28 nelle fasce orarie 11:30-13:30 e 15:30â€“18:30 verrÃ allestita una specifica area di intrattenimento dedicata ai piÃ¹ piccoli. I genitori potranno godersi l'evento mentre i loro piccoli si cimenteranno in laboratori creativi, giochi di gruppo, face painting e sculture di palloncini. Il tutto gustando cocktail analcolici alla frutta.

Â«Il Vasto Beer Festival rappresenta - per il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta- un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi cittadini, capace di coniugare intrattenimento, valorizzazione delle produzioni artigianali e promozione del territorio. Manifestazioni come questa contribuiscono a rendere Vasto una cittÃ viva e attrattiva, soprattutto per i giovani e per i visitatori. Continuiamo a sostenere con convinzione iniziative che favoriscono socialitÃ , cultura e turismo di qualitÃ Â».