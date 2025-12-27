La storia degli emigranti del secondo dopoguerra al centro dell'attenzione, l'incontro a Fresagrandinaria

Si terrà sabato 27 dicembre, nella splendida cornice dell’ormai consueto appuntamento del Borgustando a Fresagrandinaria, un incontro tematico dal titolo: “70 anni di Gastarbeiter. Emigrazione, Lavoro e Diritti nell’Europa degli Emigranti Italiani”.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Progetto per il Turismo delle Radici di cui Fresagrandinaria è comune destinatario di attività progettuali realizzate quest’anno, si concentra sull’anniversario della stipula degli Accordi Bilaterali per il reclutamento di manodopera tra Italia e Germania del 1955, che settant’anni fa inauguravano la stagione del Gastarbeiter, il lavoratore ospite stagionale italiano (e non solo) che per circa 20 anni è stato protagonista di uno spostamento di quasi 10 milioni di persone, in gran parte provenienti dai comuni dell’entroterra come quelli del vastese di cui Fresagrandinaria è parte.

Un fenomeno migratorio importantissimo, che ha delineato i tratti identitari di paesi e comunità interne ereditanti una storia di migrazioni temporanee che ha plasmato l’evoluzione e il cambiamento culturale dei nostri territori. L’approfondimento, a cura di Giulia Messere – ricercatrice in Sociologia dei Fenomeni Migratori e autrice del volume “L’Invenzione del Gastarbeiter. Indagine su una comunità di italiani in Germania”, sarà inaugurata dai saluti del Sindaco Lino Giangiacomo e della Consigliera Alessandra Accetta, Referente per il Comune di Fresagrandinaria per il Turismo delle Radici, e ripercorrerà i tratti specifici dell’emigrazione fresana in Germania, in particolare nella Saarland e nella cittadina tedesca di Pűttlingen che proprio in virtù dell’emigrazione dei cittadini di Fresagrandinaria, vede oggi un solido e pluridecennale gemellaggio con il comune abruzzese.

L’appuntamento è alle ore 17.00 presso la Sala consiliare del Comune di Fresagrandinaria.

A seguire, sempre nell’ambito del Turismo delle Radici, una rassegna di canti, danze e musiche popolari a cura di Anna Anconitano e Dennis Donato, che percorreranno i vicoli del borgo storico in cui, alle 19.00, inizierà l’edizione invernale dell’ormai storico Borgustando fresano a cura della Proloco di Fresagrandinaria.