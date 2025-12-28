Borse di studio ai meritevoli, cerimonia a Pollutri

Nella cornice del Centro Polifunzionale "Paolo Pepe" a Pollutri, si Ã¨ svolta la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma nella scuola secondaria di IÂ° e di IIÂ° grado nel corso dell'anno scolastico 2024/2025.



Quattro sono state in totale le borse di studio assegnate.



La borsa di studio prevista per i diplomati della scuola secondaria di IIÂ° grado Ã¨ andata a Martina Tartaglia, diplomata con voto 100/100.



Le borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di IÂ° grado "Dante Alighieri" sono state attribuite a Francesca Di Rico, a Kristian Sabatini e a Maria Sofia Tudose.



"Le borse di studio che consegniamo mon sono solo un premio, ma un incoraggiamento: un messaggio chiaro che dice che Pollutri crede nei suoi giovani e nel loro futuro. Dietro ogni traguardo raggiunto ci sono sacrifici, costanza e tanta determinazione, qualitÃ che meritano di essere riconosciute. Un ringraziamento particolare va alle famiglie, che ogni giorno sostengono i propri figli nel percorso di crescita, e agli insegnanti, che con competenza e passione svolgono un ruolo fondamentale nella formazione non solo scolastica, ma anche umana dei nostri ragazzi. A tutti voi i miei piÃ¹ sinceri complimenti, augurandovi un futuro ricco di soddisfazioni, personali e scolastiche", cosÃ¬ il sindaco Luigi Gizzarelli.



Presenti alla cerimonia la prof.ssa Virginia Vitali, cittadina onoraria di Pollutri, l'ex segretario comunale dott. Carmine Graziani e il parroco don Andrea Manzone, che si sono congratulati con i giovani premiati, ricordando quanto lo studio sia prezioso, incoraggiando i ragazzi a continuare ad impegnarsi, a coltivare le proprie passioni e a credere nelle loro capacitÃ , senza scoraggiarsi di fronte alle difficoltÃ .