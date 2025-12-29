'Sacra Famiglia di Nazareth', rinnovo delle promesse matrimoniali con Mons. Pietro Santoro

Nella giornata di domenica 28 dicembre, la comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo, ha accolto con gioia e stima Mons. Pietro Santoro, Vescovo Emerito di Avezzano, per la Solenne Celebrazione Eucaristica in onore della â€˜Sacra Famiglia di Nazarethâ€™ concelebrata da don Antonio Totaro.
Nella sua omelia, Mons. Santoro, ha ribadito un concetto fondamentale del buon vivere insieme â€˜la famiglia si fonde sullâ€™amore reciproco dei fratelli e sorelle in Cristo'.
In conclusione il rinnovo delle promesse matrimoniali.