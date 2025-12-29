"OffiCinema Fuori Fuoco" del 'Mattei' di Vasto vince il Bando 'Cinema e Immagini per la Scuola'

Il “Mattei” del Polo Tecnologico “Palizzi Mattei” di Vasto è risultato vincitore del Bando CIPS 2025 (Cinema e Immagini per la Scuola).

Il progetto, intitolato "OFFICINEMA - FUORI FUOCO: Il cinema che inquadra le diversità", sotto la responsabilità scientifica del prof. Mirko Menna, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento “di cui siamo entusiasti perché aiuterà a continuare quel progetto presente nella nostra offerta formativa che prevede l’utilizzo dei nuovi linguaggi per trasformare i nostri studenti in veri filmmaker con un laboratorio annuale di cinema, questa volta dedicato all’inclusione” - dichiara il dirigente scolastico Gaetano Luigi Fuiano.​

Il “Mattei” è tra le 232 scuole vincitrici del Bando Scuole 2025 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”.

Il finanziamento permetterà di realizzare un percorso laboratoriale di cinema per 40 studenti della scuola secondaria di II grado, con la produzione di un cortometraggio sul tema dell’inclusione-emigrazione, rafforzando l’impegno della scuola sull’educazione all’immagine attraverso temi sociali, offrendo agli studenti la possibilità di lavorare con il regista Simone D’Angelo e il suo team per un’esperienza formativa ad alto valore umano e culturale.

Il progetto prevede moduli di sceneggiatura, linguaggio cinematografico, riprese, montaggio, mindfulness creativa a cura della Corto Image Factory con masterclass della cattedra di Cinema dell’Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara e in collaborazione con cooperative sociali e partner del abruzzesi e molisane come Matrix e Kairos.​

A breve sarà pubblicato sul sito della scuola il form online per candidarsi: potranno iscriversi fino a 40 studenti motivati, che saranno selezionati sulla base di una breve manifestazione di interesse personale.

“Non sarà solo un corso di cinema – ha dichiarato il prof. Menna – ma un viaggio interiore attraverso il linguaggio audiovisivo per i nostri studenti: l'incontro fruttuoso tra enti e cooperative sociali che dedicano attenzione ai “deboli” di questa società avrà come obiettivo quello di "rimettere a fuoco" il nostro punto di vista sulla realtà, sviluppando spirito critico e impegno artistico”.