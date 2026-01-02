Amici a Teatro, al 'Rossetti' di Vasto c'Ã¨ "E chi si li 'ngolle?"

Replica in questo periodo festivo per la commedia dialettale vastese "E chi se l'ingolle?" portata in scena dall'allegra Compagnia Amici a Teatro, che tanti positivi riscontri ha fatto registrare nella rappresentazione estiva nella bella cornice dell'Arena Ennio Morricone.
Appuntamento sabato 3 gennaio, alle ore 18, al Teatro Rossetti con ingresso libero per il pubblico fino a esaurimento posti.
Sul palco: Silvana Spadaccini, Anna Naglieri, Carmela Camperchioli, Paola Antenucci, Antonio Muratore (Tony Muur), Peppino Scafetta, Filippo Stivaletta, Tonino Muratore, Michele Manna e Lellino Di Foglio. Scenografia e allestimento di Annarita Smargiassi.