Amici a Teatro, al 'Rossetti' di Vasto c'Ã¨ "E chi si li 'ngolle?"

redazione
Appuntamenti
Replica in questo periodo festivo per la commedia dialettale vastese "E chi se l'ingolle?"  portata in scena dall'allegra Compagnia Amici a Teatro, che tanti positivi riscontri ha fatto registrare nella rappresentazione estiva nella bella cornice dell'Arena Ennio Morricone.

Appuntamento sabato 3 gennaio, alle ore 18, al Teatro Rossetti con ingresso libero per il pubblico fino a esaurimento posti.

Sul palco: Silvana SpadacciniAnna NaglieriCarmela CamperchioliPaola Antenucci, Antonio Muratore (Tony Muur), Peppino Scafetta, Filippo StivalettaTonino MuratoreMichele Manna e Lellino Di Foglio. Scenografia e allestimento di Annarita Smargiassi.

 

