Torna la 'Tombola Umana' alla Palestra di Via Verdi a San Salvo

Torna la â€˜Tombola Umanaâ€™ targata Pro Loco San Salvo.
 
L'appuntamento Ã¨ fissato per la serata di lunedÃ¬ 5 gennaio, dalle ore 21, alla Palestra di Via Verdi a San Salvo.
 
SarÃ  la sesta edizione di un evento che ha sempre riscosso ottimi risultati.
 
Maria Sabatini, presidente della Pro Loco San Salvo, rimarca: "Un grandissimo grazie alle attivitÃ  del territorio che hanno giÃ  aderito mettendo a disposizione premi davvero fantastici! La vostra risposta ci riempie di orgoglio e rende questa edizione ancora piÃ¹ speciale. E per chi ancora non câ€™Ã¨â€¦ ecco lâ€™ultima occasione per salire a bordo!
 
 Câ€™Ã¨ tempo fino a venerdÃ¬ per aderire. Info 389-8936536.
 
SarÃ  un evento pieno di divertimento, premi e comunitÃ ".
