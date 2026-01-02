Nella Chiesa di San Giuseppe il 'Concerto di Natale' della Corale CittÃ  di San Salvo

Il 2026 inizia nel segno della grande musica e della cultura. Un nuovo anno che si apre con un appuntamento speciale, capace di unire tradizione, emozione e bellezza.
Appuntamento sabato 3 gennaio, alle ore 19,30 nella Chiesa di San Giuseppe per il â€˜Concerto di Nataleâ€™ della Corale CittÃ di San Salvo, un viaggio tra capolavori senza tempo e suggestioni spirituali che scaldano il cuore e lâ€™anima. L'evento Ã¨ patrocinato dal Comune di San Salvo (Assessorato alla Cultura).
In programma brani immortali come:
Ave Verum
Adagio in Sol minore di Albinoni
Nessun Dorma
Hallelujah di HÃ¤ndel
La vergine degli angeli
Signore delle cime
La Montanara
Adeste Fideles
Vola vola a cappella con 5 voci
Les Anges dans nos campagnes â€¦e altri momenti di grande intensitÃ corale.
A dirigere il concerto il Maestro Angelo Tristani.