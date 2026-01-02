A Montalfano torna la Tombolata "Aspettando la Befana", un pomeriggio di festa, magia, sorrisi e tradizione

L'Associazione Montalfano Terra Nostra invita tutti a vivere un momento di autentica convivialitÃ con la Tombolata "Aspettando la Befana", un appuntamento capace di scaldare il cuore e riportare al centro il piacere dello stare insieme.

L'evento si svolgerÃ sabato 3 gennaio, alle ore 16:30, presso i locali della ex Scuola Elementare di Montalfano, frazione di Cupello.

Un pomeriggio pensato per grandi e piccini, fatto di risate, attesa e tanti premi, immersi nella magia semplice e genuina che accompagna l'arrivo della Befana.

Iniziative come questa custodiscono le tradizioni, rafforzano i legami tra le persone e creano occasioni in cui la comunitÃ possa riconoscersi e ritrovarsi, insieme.

La Tombolata non Ã¨ solo un gioco, ma un momento magico, capace di unire generazioni diverse e accendere stupore e sorrisi.

Si ringraziano i seguenti sponsor per il prezioso sostegno e la vicinanza dimostrata:

Overkids San Salvo, Parrucchiera GiÃ², Apicoltura Fitti, Bar Il Ritrovo, Sport 3000, Minchilli Tartufi, Dama CafÃ¨, De Francesco Macelleria, Centro Pneumatici Cupello, Omnia Servizi, Catia Hair Concept, Zinni bevande, Dolci Creazioni, Fratelli Bruno, Frantoio Olearius, Autofficina Di Santo, Travaglini Agrishop, Farmacia Di Nardo, Re Umberto B&B, Dolcam s.r.l., Supermercati Raspa, Cantine Di Stefano, Pizzeria L'Arcobaleno, La Scatola delle Stelle Creazioni.