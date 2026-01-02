Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

A Monteodorisio il Presepe Vivente al quartiere Capo di Rocca

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

Invito al Presepe Vivente di Monteodorisio!

Sabato 3 e domenica 4 gennaio, alle 17:30, torna il Presepe Vivente di Monteodorisio!

Vieni a scoprire l'essenziale del Natale in un ambiente unico e suggestivo!

Dove: Capo di Rocca, Monteodorisio
Quando: 3 e 4 gennaio, ore 17:30
Ingresso: libero
Trasporto:* Navetta gratuita disponibile di fronte il Campo Sportivo

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e di scoprire la bellezza di Monteodorisio!

Ti aspettiamo!
Il Comitato Presepe Vivente Monteodorisio
 

Condividi su:

Seguici su Facebook