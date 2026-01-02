Silvio Calice tedoforo con la Fiamma Olimpica Milano-Cortina

Passa anche dall'Abruzzo la lunga marcia che accompagna la Fiaccola Olimpica verso la cittÃ di Milano, dove il 6 febbraio prossimo prenderÃ il via la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina.
E lungo questa strada, che ha attraversato borghi e cittÃ della nostra regione, il fuoco-simbolo della competizione ha incontrato anche... la CNA Abruzzo: per l'esattezza, il suo direttore regionale Silvio Calice, che a Sulmona, proprio nel cuore della cittÃ ovidiana ha avuto oggi l'onore di vestire i panni del tedoforo, compiendo insieme a tanti altri atleti una parte del percorso ufficiale.