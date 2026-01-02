Partecipa a IlTrigno.net

Silvio Calice tedoforo con la Fiamma Olimpica Milano-Cortina

redazione
Sport
Passa anche dall'Abruzzo la lunga marcia che accompagna la Fiaccola Olimpica verso la cittÃ  di Milano, dove il 6 febbraio prossimo prenderÃ  il via la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina.
 
E lungo questa strada, che ha attraversato borghi e cittÃ  della nostra regione, il fuoco-simbolo della competizione ha incontrato anche... la CNA Abruzzo: per l'esattezza, il suo direttore regionale Silvio Calice, che a Sulmona, proprio nel cuore della cittÃ  ovidiana ha avuto oggi l'onore di vestire i panni del tedoforo, compiendo insieme a tanti altri atleti una parte del percorso ufficiale.
