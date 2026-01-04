A San Salvo arriva “Mammamiabella!”

“Mammamiabella!” racconta con ironia, musica e dolcezza l’avventura più incredibile e stravolgente della vita: diventare genitori. Protagonista è Valentina, interpretata da Valentina Olla, donna in carriera di 37 anni, elegante e super fashion, che si ritrova a fare spazio – nel guardaroba e nel cuore – a una trasformazione radicale: la maternità.

Il palco si trasforma così in un vortice di emozioni, risate e situazioni paradossali. Dal fondo della sua cabina armadio – vero e proprio sipario magico – prenderanno vita personaggi irresistibili: genitori apprensivi, suocera invadente, amico gay, ginecologa, un funzionario INPS, la migliore amica e, naturalmente, il futuro papà. Quest’ultimo, interpretato da Federico Perrotta, si troverà a fronteggiare desideri improvvisi, nervosismi e nuove fragilità della compagna, in una giostra di battute e colpi di scena.

Tra tacchi a spillo abbandonati, body per neonati che si accumulano, sogni, paure e risate, prende forma una storia brillante, tenera e autentica. “Mammamiabella!” diventa così un piccolo, improbabile manuale d’amore per affrontare con leggerezza il più grande cambiamento della vita: la nascita di una famiglia.

Sul palcoscenico: Fabrizia Sorrentino, Valentina Olla e Federico Perrotta.

Protagonisti principali: Federico Perrotta, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino.

Testo di Sabrina Pellegrino, Valentina Olla, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti.

Regia di Elena Sofia Ricci.

Una serata dedicata al sorriso, alla musica e alle emozioni.

Un evento aperto a tutti, da non perdere.