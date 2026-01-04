A San Salvo arriva “Mammamiabella!”

San Salvo si prepara ad accogliere uno spettacolo sorprendente ed emozionante e assolutamente.
Martedì 6 gennaio alle ore 18.00, al Centro culturale “Aldo Moro”, andrà in scena “Mammamiabella! – L’insostenibile leggerezza dell’essere incinta”, la nuova commedia musicale diretta da Elena Sofia Ricci, prodotta dal Teatro Stabile d'Abruzzo e da UAO Spettacoli.
Ingresso gratuito per il pubblico.
“Mammamiabella!” racconta con ironia, musica e dolcezza l’avventura più incredibile e stravolgente della vita: diventare genitori. Protagonista è Valentina, interpretata da Valentina Olla, donna in carriera di 37 anni, elegante e super fashion, che si ritrova a fare spazio – nel guardaroba e nel cuore – a una trasformazione radicale: la maternità.
Il palco si trasforma così in un vortice di emozioni, risate e situazioni paradossali. Dal fondo della sua cabina armadio – vero e proprio sipario magico – prenderanno vita personaggi irresistibili: genitori apprensivi, suocera invadente, amico gay, ginecologa, un funzionario INPS, la migliore amica e, naturalmente, il futuro papà. Quest’ultimo, interpretato da Federico Perrotta, si troverà a fronteggiare desideri improvvisi, nervosismi e nuove fragilità della compagna, in una giostra di battute e colpi di scena.
Tra tacchi a spillo abbandonati, body per neonati che si accumulano, sogni, paure e risate, prende forma una storia brillante, tenera e autentica. “Mammamiabella!” diventa così un piccolo, improbabile manuale d’amore per affrontare con leggerezza il più grande cambiamento della vita: la nascita di una famiglia.
Sul palcoscenico: Fabrizia Sorrentino, Valentina Olla e Federico Perrotta.
Testo di Sabrina Pellegrino, Valentina Olla, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti.
Regia di Elena Sofia Ricci.
