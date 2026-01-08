Partecipa a IlTrigno.net

'La ragazza colibrÃ¬' di Krisha Skies, sabato la presentazione

redazione
Appuntamenti
Sabato 10 gennaio, alle ore 16, nella cornice della Libreria Mondadori del Centro commerciale Costaverde (Montenero di Bisaccia), si terrÃ  la presentazione del romanzo "La ragazza colibrÃ¬", edito dalla casa editrice Magazzini Salani, scritto dalla vastese Krisha Skies.
 
L'autrice dialogherÃ  con la prof.ssa Rossella Cioppi. La lettura di alcuni brani tratti dal libro sarÃ  accompagnata al piano dal prof. Orlando Raspa.
 
"La ragazza colibrÃ¬", romantasy ispirato alle civiltÃ  precolombiane, segna l'esordio di Krisha Skies con la prestigiosa casa editrice Magazzini Salani dopo un'intensa attivitÃ  come scrittrice che l'ha portata alla pubblicazione di piÃ¹ di dieci romanzi tra il 2021 e il 2025 e le Ã¨ valso il Premio Watty 2022.
 
 
 
 

 
