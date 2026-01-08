Tappa a Vasto per "Scialacca" con Kristine Maria Rapino

Kristine Maria Rapino sarÃ a Vasto con "Scialacca", romanzo edito da Sperling & Kupfer, il 17 gennaio alle 17.30 a Palazzo d'Avalos, Sala della Cornice; modera l'incontro il giornalista Rai Gianni Quagliarella.

Scialacca che ha attraversato emozioni, sensazioni e ricordi, continua a raccontare la storia del ritorno di Francesco nella casa di famiglia dopo quattro anni di assenza, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. Insieme a lui câ€™Ã¨ Aria, una ragazza enigmatica con albinismo, da qui la collaborazione dell'autrice con Albinit, lâ€™associazione italiana che promuove lâ€™inclusione delle persone con albinismo: Scialacca si propone infatti come veicolo attento e discreto.

Tra rancori, parole taciute e un amore che non si Ã¨ mai spento, Francesco deve affrontare i muri eretti dal fratello Gillo. Il titolo rimanda al mondo dei fuochi dâ€™artificio, che Gillo produce nella sua piccola azienda pirotecnica sulla costa abruzzese: un luogo dove il mare incontra la terra, e dove gli oggetti perduti e i legami in sospeso restano impigliati nellâ€™acqua, trattenendo ciÃ² che il cuore non riesce ancora a lasciar andare.

Kristine Maria Rapino Ã¨ nata nel 1982 e vive a Chieti. Ãˆ editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta. Ha lavorato per il teatro e a CinecittÃ ed Ã¨ stata finalista a diversi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Fichi di marzo, finalista al Premio Artese.