Cupello omaggia e premia gli studenti meritevoli

Nella cornice della Sala Multimediale del Comune di Cupello, si è svolto l’appuntamento annuale dedicato alla premiazione degli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2024/2025.



Un momento sentito e partecipato, pensato per celebrare l’impegno, la passione e il sacrificio di studenti e studentesse che hanno raggiunto risultati eccellenti nel loro percorso scolastico, ma anche per incontrare e ringraziare le loro famiglie e le scuole, fondamentali reti di sostegno nel cammino di studio e di vita.



Sono stati premiati 18 ragazzi e ragazze di Cupello.

Per la Scuola Secondaria di I grado: Rebecca Di Genni, Elena Totta, Martina Baldassarre, Vanessa De Filippis, Chiara Di Fabio, Domenico Di Florio, Agnese Trivilini, Alessandra Di Biase, Elena Di Giacomo, Alessia Marrocco, Ludovica Perrozzi, Matteo Peschetola ed Elisa Pia Silvestri.

Per la Scuola Secondaria di II grado: Samantha Bellano, Giada Rita Boschetti, Giorgia Cerbone (assente per impegni universitari), Fabio Pomponio e Asia Ricciardi.



A tutti i ragazzi e le ragazze e alle loro famiglie va il più sincero ringraziamento per aver accettato il nostro invito.



A loro abbiamo affidato un augurio speciale, tratto dalla canzone “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni, divenuta il motto di questa cerimonia:

“Sogna ragazzo sogna

ti ho lasciato un foglio sulla scrivania

manca solo un verso a quella poesia

puoi finirla tu…”



Con l’auspicio che questo riconoscimento sia solo l’inizio di traguardi sempre più ambiziosi, e che ciascuno di loro possa continuare a scrivere la propria poesia nel futuro, nello studio e nella vita, con passione, coraggio e determinazione.



Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale