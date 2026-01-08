"Rèverie", il libro di Franco Ciarelli sotto i riflettori a Lanciano

Sabato 10 gennaio, alle ore 17.30, la Sala Benito Lanci, piazza Plebiscito ex Casa di Conversazione di Lanciano, ospiterà la presentazione di “Rèverie”, l’ultimo lavoro letterario di Franco Ciarelli.

Un appuntamento culturale che si inserisce nel solco delle iniziative volte a valorizzare la scrittura e la riflessione poetica nel territorio frentano curato dalla Nuova Gutemberg.

L’opera, come suggerisce il titolo, accompagna il lettore in una dimensione sospesa, fatta di immagini, ricordi e suggestioni che si intrecciano con l’esperienza personale e collettiva dell’autore. Durante l’incontro, il volume sarà approfondito attraverso interventi qualificati che ne metteranno in luce i contenuti, lo stile e il percorso creativo.

Saranno presenti Rosada Testa e Marisa De Filippis, entrambe docenti, che dialogheranno con l’autore offrendo spunti critici e interpretativi sull’opera. A rendere ancora più coinvolgente la presentazione sarà la lettura di alcune poesie a cura di Celeste Ciarelli, dell’Associazione culturale Amici della Ribalta, che darà voce ai testi, restituendone il ritmo e l’intensità emotiva.

L’iniziativa è organizzata dalla Casa Editrice Nuova Gutemberg di Lanciano, da sempre impegnata nella promozione della cultura e degli autori locali.

L’ingresso è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per incontrare l’autore e condividere un momento di riflessione letteraria e culturale