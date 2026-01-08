"Aggiungi un posto a tavola contro la fame", la raccolta alimentare promossa dal Lions Club San Salvo

Il Lions Club San Salvo aderisce al service nazionale "Aggiungi un posto a tavola", promosso in occasione della Settimana Internazionale contro la Fame, con una raccolta alimentare rivolta all'intera comunitÃ .
L'iniziativa si svolgerÃ sabato 10 gennaio, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso due supermercati cittadini (GM Raspa di via degli Oleandri e Conad Raspa di via Gargheta).
Tutti i beni raccolti saranno interamente destinati alle Parrocchie di San Giuseppe e San Nicola di San Salvo, che provvederanno alla distribuzione alle famiglie in difficoltÃ del territorio.
Â«Un gesto semplice puÃ² fare la differenza per chi vive un momento di bisogno â€“ dichiara il presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro â€“. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con spirito di solidarietÃ , dimostrando ancora una volta quanto forte sia il senso di comunitÃ nella nostra cittÃ Â».
L'iniziativa si inserisce nel piÃ¹ ampio impegno del Lions Club a favore della lotta alla povertÃ e al disagio sociale, in linea con i valori del movimento internazionale We Serve.