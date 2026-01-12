“Un Vastesissimo favolando con il FAI”, i più piccoli alla scoperta del centro storico di Vasto

A fine dicembre si è tenuto il primo dei quattro appuntamenti del ciclo “Un Vastesissimo favolando con il FAI”, incontri dedicati ai più piccoli, alla scoperta del centro storico di Vasto.

Una guida d’eccezione, la scrittrice Domenica di Pasquale, ha accompagnato i piccoli esploratori alla scoperta del Castello Caldoresco, di Piazza Rossetti e del sottostante anfiteatro romano, della vita di Gabriele Rossetti e del monumento che lo rappresenta, della Chiesa di San Francesco da Paola e della Torre di Bassano.

Un incontro ricco di gioia, storie, favole e musica.

"Vi aspettiamo con i vostri bambini - dicono i promotori del FAI di Vasto - per il prossimo appuntamento, “Una passeggiata esplorativa”, in cui andremo alla scoperta di Palazzo d’Avalos, della Chiesa di San Giuseppe e della Chiesa di Santa Maria.

Quando? Sabato 24 gennaio, ore 16 Palazzo d'Avalos"

Contatti tramite WhatsApp al numero 348-9139829 o per email vasto@delegazionefai.fondoambiente.it

Per maggiori informazioni vai su: