Giancarlo Manes non è più l'allenatore della Pro Vasto

Dimissioni da allenatore della Pro Vasto per mister Giancarlo Manes.

Il tecnico, successore di Danilo Rufini sulla panchina biancorossa, ha deciso di rimettere il suo incarico all’indomani del pareggio a reti bianche, a Scerni, contro la Virtus Cupello.

La nota della società: “La Pro Vasto comunica di aver preso atto delle dimissioni dell’allenatore Giancarlo Manes, presentate nella giornata odierna.

Una decisione sofferta e lucida, maturata esclusivamente per il bene della società, che arriva al termine di un percorso intenso, fatto di grande impegno, professionalità e senso di appartenenza.

Il mister lascia la squadra fuori dalla zona play-out, con numerosi risultati positivi e un lavoro quotidiano svolto sempre anteponendo il gruppo e la Pro Vasto a ogni interesse personale.

A Giancarlo Manes va il ringraziamento sincero di tutta la società, della dirigenza e dell’ambiente biancorosso per quanto dato, dentro e fuori dal campo, con dedizione, sacrificio e passione.

Il rapporto umano e il rispetto reciproco restano intatti, così come la stima per l’uomo e per il professionista.

La Pro Vasto augura al mister le migliori fortune personali e sportive per il futuro. Grazie di tutto, Mister”.