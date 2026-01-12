Guasto all'impianto di riscaldamento del 'Palizzi' di Vasto, scuola chiusa per due giorni

A eguito della segnalazione pervenuta dal dirigente scolastico Gaetano Fuiano dell’Istituto “Filippo Palizzi”, relativa ad un intervento della Sasi e della Provincia per un guasto all’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico sito in via dei Conti Ricci, il sindaco di Vasto Francesco Menna ha disposto la chiusura temporanea del plesso.

Con ordinanza contingibile e urgente il primo cittadino ha deciso la chiusura dell’edificio per le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 gennaio al fine di consentire l’esecuzione degli interventi urgenti necessari al ripristino del corretto funzionamento dell’impianto e garantire condizioni di adeguato comfort per studenti e personale scolastico.

Seguiranno ulteriori comunicazioni in caso di aggiornamenti.