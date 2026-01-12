San Salvo, in crescita il numero dei residenti

Sono 20.278 i cittadini residenti a San Salvo alla data del 31 dicembre 2025.

A comunicarlo l’assessore all’Anagrafe Carla Esposito a conclusione della raccolta dati ai fini dell’aggiornamento annuale della popolazione residente.

Nel dettaglio, i nati sono stati 138, i decessi registrati 181, mentre i nuovi immigrati da altri comuni e dall’estero sono stati 603 e 523 le registrazioni in uscita per cittadini emigrati o dichiarati irreperibili.

Sono stati inoltre registrati 22 matrimoni civili e 20 matrimoni religiosi.

“La popolazione residente del Comune di San Salvo, nell’anno appena concluso, registra un incremento complessivo di 37 unità, passando da 20.241 a 20.278 residenti. Un dato positivo determinato soprattutto dal saldo migratorio, che conferma la capacità attrattiva della nostra città. Resta invece in linea con il trend nazionale il dato della natalità, con una differenza negativa tra nascite e decessi”, commenta il sindaco Emanuela De Nicolis