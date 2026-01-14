Al via il percorso "Politica e SocietÃ ": primo incontro con il presidente nazionale ACLI Emiliano Manfredonia

PrenderÃ il via sabato 17 gennaio, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Chieti (Corso Marrucino, 97), il nuovo percorso di formazione intitolato Â«Politica e SocietÃ secondo la Dottrina SocialeÂ».

Lâ€™iniziativa, promossa dallâ€™Arcidiocesi di Chieti-Vasto attraverso lâ€™Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro e la Caritas Diocesana, si propone come un itinerario di riflessione e impegno a servizio della comunitÃ .

Il primo appuntamento, previsto dalle ore 10.00 alle ore 13.00, avrÃ come tema Â«La politica del noi: partecipare, discutere, decidereÂ». Lâ€™incontro vedrÃ la partecipazione, come relatore, di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), che guiderÃ la platea in unâ€™analisi sulle modalitÃ odierne di partecipazione democratica e sull'importanza di riscoprire una dimensione collettiva dell'impegno politico.

Il percorso non si esaurisce con lâ€™appuntamento di gennaio, ma si snoda attraverso sei incontri itineranti sul territorio diocesano, toccando temi cruciali come l'economia civile, la pace, la democrazia locale, il lavoro e la sfida del digitale. L'obiettivo Ã¨ fornire strumenti critici e valoriali a chiunque desideri impegnarsi attivamente nella vita sociale e politica, ispirandosi ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa.

Â«Con questo percorso - spiega lâ€™avv. Daniela Palladinetti, responsabile dellâ€™Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del lavoro - vogliamo offrire uno spazio di pensiero e di confronto concreto in un tempo in cui la politica sembra spesso frammentata e distante dai bisogni reali. 'La politica del noi' non Ã¨ solo uno slogan, ma l'invito a passare dall'individualismo alla corresponsabilitÃ . Partiamo da Chieti con il presidente Manfredonia per ribadire che partecipare e decidere insieme Ã¨ l'unico modo per costruire un bene comune che sia davvero di tuttiÂ».

Tutti gli appuntamenti si terranno di sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, secondo il seguente calendario:

â€¢ 17 gennaio â€“ Chieti: La politica del noi: partecipare, discutere, decidere. Relatore: Emiliano Manfredonia (Presidente Nazionale ACLI)

â€¢ 21 febbraio â€“ San Salvo: Lâ€™economia civile: sviluppo, fiducia, reciprocitÃ . Relatore: Antonio Magliulo (Docente UniversitÃ di Firenze)

â€¢ 21 marzo â€“ Guardiagrele: La pace possibile: relazioni, dialogo, decisioni. Relatore: Carlo Cefaloni (Giornalista di CittÃ Nuova)

â€¢ 18 aprile â€“ Francavilla al Mare: La democrazia nei territori: istituzioni locali, comunitÃ , persone. Relatore: Antonio Campati (Docente UniversitÃ Cattolica di Milano)

â€¢ 16 maggio â€“ Vasto: Il lavoro degno: diritti, opportunitÃ , futuro. Relatore: Marco Bentivogli (Esperto innovazione industria e lavoro)

â€¢ 20 giugno â€“ Atessa: La sfida digitale: comunicare, informare, responsabilizzare. Relatrice: Chiara Santomiero (Giornalista e scrittrice).

Per partecipare allâ€™intero ciclo di incontri, le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate inviando una mail a pastoralelavorochietivasto@gmail.com oppure tramite messaggio WhatsApp al numero 349 1374362.