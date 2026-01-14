Bacigalupo Vasto Marina-San Salvo, la sfida al Comunale di Ortona

Come era accaduto per la sfida casalinga della Bacigalupo Vasto Marina con la Pro Vasto anche quella con il San Salvo, in programma domenica 18 gennaio (ore 14,30) e valida per la quarta giornata di ritorno in Eccellenza abruzzese, sarà giocata al Comunale di Ortona.

La comunicazione della società – La scelta di disputare l’incontro fuori dal nostro impianto è stata adottata per superare le limitazioni strutturali che continuano a persistere, consentendo a tutti i sostenitori di poter assistere regolarmente alla partita e garantendo coerenza con le decisioni già assunte in precedenza dalla società.

Acquisto biglietti: i biglietti del settore ospiti sono già a disposizione della società San Salvo e saranno acquistabili esclusivamente in prevendita secondo le modalità da essa indicate (biglietti da acquistare presso L’Oro di Pulcinella in via Roma e Bar dei Portici in Strada Istonia, ndr.).

Non sarà attivo il botteghino ospiti il giorno della gara.

Per i sostenitori locali sarà invece attivo il regolare botteghino il giorno della partita.

Costo del biglietto: €10

Ingresso gratuito per gli Under 12

La società ringrazia per la comprensione e il continuo supporto”.