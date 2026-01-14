"Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza", appuntamento a Vasto

L’A.N.P.I. – Sezione di Vasto e la Consulta Giovanile di Vasto organizzano la presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza”, pubblicato da Fazi Editore, una raccolta di poesie che restituisce voce, memoria e umanità alle donne e agli uomini della Striscia di Gaza attraverso la forza delle parole.

L’incontro si terrà sabato 17 gennaio, alle ore 17.30, presso il Centro Servizi Culturali di Vasto, in via Michetti 63.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Chieti e dagli Assessorati alle Politiche Giovanili e alla Cultura e Turismo del Comune di Vasto, a testimonianza del valore culturale e civile dell’evento.

Il volume raccoglie le poesie di autrici e autori palestinesi che raccontano la vita quotidiana sotto assedio, il dolore della perdita, la resistenza culturale e la necessità della memoria. La poesia diventa così strumento di testimonianza, capace di attraversare confini e di opporsi al silenzio, restituendo dignità e parola a chi vive una condizione di oppressione e privazione dei diritti fondamentali.

Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Vasto e Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, l’Assessora alle Politiche Giovanili Paola Cianci e l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

Interverranno Andreina Sirena ed Elsa Flacco, docenti e attiviste per la Palestina, con un contributo di analisi e contestualizzazione dell’opera.

Le poesie saranno lette dall’attrice Maria Cristina Minerva.

Verrà inoltre proiettato un video con un intervento di Moni Ovadia, attore e intellettuale ebreo, da tempo impegnato sui temi della pace, dei diritti umani e della giustizia.

La cittadinanza è invitata a partecipare.