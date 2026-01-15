Lavori lungomare zona Bagnante a Vasto Marina, 300.000 euro dalla Regione

Lâ€™avvio dei lavori di messa in sicurezza della balconata della Bagnante a Vasto Marina Ã¨ una notizia positiva per la cittÃ .

Lo evidenzia, in una nota, il consigliere regionale e comunale Francesco Prospero che sottolinea: "L'apertura del cantiere Ã¨ stata resa possibile grazie a oltre 300 mila euro di finanziamenti stanziati dalla Regione Abruzzo con attenzione, puntualitÃ e concretezza.





I fatti sono chiari, documentati e verificabili.

Il primo lotto dellâ€™intervento, attualmente in corso, Ã¨ integralmente finanziato dalla Regione Abruzzo per un importo complessivo di 300 mila euro, attraverso due distinti canali regionali:

- 100 mila euro concessi tramite il fondo regionale per la gestione delle emergenze, ai sensi della L.R. 17/1974, destinati agli interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento del tratto costiero in localitÃ La Bagnante;

- 200 mila euro stanziati nellâ€™ambito della programmazione regionale di cui alla L.R. 39/2019 â€“ annualitÃ 2023, con Delibera di Giunta Regionale n. 225/2023, finalizzati al completamento dellâ€™intervento.



Si tratta, dunque, di un finanziamento regionale pieno, diretto e determinante, senza il quale il cantiere non sarebbe mai partito.



Il secondo lotto, dal costo di 500.000 euro, allo stato attuale, non Ã¨ finanziato nella sua realizzazione, ma esclusivamente nella fase di progettazione esecutiva, coperta da fondi ministeriali CIPE per un importo di circa 57 mila euro. La vera sfida, oggi, Ã¨ reperire le ulteriori risorse necessarie per passare dalla progettazione alla completa esecuzione dellâ€™opera.



Questo intervento Ã¨ il risultato della grande attenzione, precisa, mirata e puntuale della Giunta regionale, e in particolare dellâ€™azione dellâ€™Assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti, guidato dallâ€™assessore Umberto D'Annuntiis, che ha seguito con continuitÃ le criticitÃ di un tratto di costa delicato e strategico per Vasto Marina".

Nel â€˜mirinoâ€™ del consigliere Prospero finisce l'Amministrazione Menna: "Presentare lâ€™opera come se i fondi fossero comunali o piovuti dal cielo significa omettere informazioni rilevanti e non rendere un servizio corretto alla cittadinanza. La trasparenza istituzionale impone di distinguere con chiarezza ciÃ² che Ã¨ giÃ finanziato e in corso di realizzazione da ciÃ² che Ã¨ ancora in fase progettuale e da completare.



La Regione Abruzzo ha fatto la propria parte, mettendo risorse concrete per la sicurezza e la tutela del territorio. Raccontare correttamente questi passaggi non Ã¨ una concessione politica, ma un dovere verso i cittadini, che hanno diritto a sapere chi finanzia cosa, con quali risorse e in quale fase si trovano realmente gli interventi".

