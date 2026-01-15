Giubileo 2026, sabato il passaggio alla Porta di San Pietro a Vasto

Si rinnova, a Vasto, il tradizionale appuntamento religioso con il Giubileo della Parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio che culmina nelle celebrazioni della terza domenica del mese di gennaio.
MercoledÃ¬ 14 ha preso il via il triduo di preparazione nella Chiesa di Sant'Antonio di Padova, con il Santo Rosario alle 16,30 e la successiva Santa Messa con meditazione.
Sabato 17 gennaio apertura ufficiale del Giubileo con ritrovo in piazza San Pietro dove verrÃ recitato il Rosario alle 16,30 e a seguire, alle 17, il passaggio della Porta Santa. Poi la Santa Messa presieduta da Monsignor Domenico Scotti.
Domenica 16 gennaio, solenne giornata del Santo Giubileo: Rosario alle 16,30 e Santa Messa alle 17 officiata da Don Emanuele Bianco.