Formazione professionale, si arricchisce l'offerta del 'Mattioli-D'Acquisto' di San Salvo

Lâ€™offerta formativa del â€˜Mattioli-Dâ€™Acquisto' di San Salvo si arricchisce: dal prossimo anno scolastico 2026/2027, presso la scuola sarÃ attivato un nuovo percorso quadriennale di Istruzione Professionale, inerente alla filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, di Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Il percorso di filiera, autorizzato con decreto del Direttore Generale dellâ€™Ufficio Scolastico Regionale per lâ€™Abruzzo, si affiancherÃ al tradizionale corso quinquennale di Manutenzione e Assistenza Tecnica, che continuerÃ ad operare come sempre. Il nuovo percorso perÃ² consentirÃ di ottenere il diploma dopo quattro anni e sarÃ caratterizzato da attivitÃ formative integrate di filiera, che potranno essere realizzate grazie al partenariato costituito con alcune delle aziende piÃ¹ rappresentative del tessuto produttivo del territorio e tutte coerenti con lâ€™indirizzo del percorso:

â€¢ il gruppo NSG Pilkington, Plant di San Salvo, Ã¨ leader mondiale nella progettazione e produzione del vetro per lâ€™automotive;

â€¢ la TCM Group, con sede a San Salvo, si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di macchine per lâ€™industria, di meccanica di precisione, di progettazione elettrica e fluidica, di software PLC e robotica, di impianti e quadri elettrici, di prototipazione e stampa 3D;

â€¢ AUMATECH, con sede a San Salvo, si occupa di progettazione, costruzione, manutenzione di macchine per lâ€™industria manifatturiera;

â€¢ TE CONNECTIVITY, Plant di San salvo, Ã¨ un'azienda globale che progetta e produce soluzioni per le connessioni, che collegano e proteggono il flusso di energia elettrica e dati all'interno di prodotti impiegati in ogni aspetto della vita.

â€¢ MIROLLI S.R.L, con sede operativa a Gissi, Ã¨ unâ€™azienda specializzata nella progettazione, produzione e costruzione di impianti industriali, con particolare riferimento ai ventilatori. Per il settore Oil & Gas, Energy e Civile Industriale.

Il percorso formativo integrato di filiera, grazie alla collaborazione delle aziende, alla coprogettazione e alla realizzazione condivisa delle attivitÃ didattiche, assicurerÃ lo sviluppo delle competenze previste dal profilo in uscita, declinandole sulla base della conoscenza diretta delle realtÃ produttive del territorio, delle loro caratteristiche e dei loro bisogni, attraverso attivitÃ laboratoriali e in situazioni concrete, attraverso interventi formativi tenuti da esperti provenienti dalle aziende e dal mondo del lavoro, attraverso esperienze di formazione scuola-lavoro.

Il partenariato con lâ€™ITS Academy Sistema Meccanica & Informatica â€“ Abruzzo, con sede a Lanciano, mediante la realizzazione di attivitÃ formative congiunte, incentrate sia sulle competenze trasversali che sulle competenze piÃ¹ strettamente specialistiche, favorirÃ lo sviluppo di una formazione tecnica avanzata e di conseguenza lâ€™accesso ai percorsi di istruzione terziaria non accademica, finalizzati ad una formazione altamente specializzata e richiesta dal mondo del lavoro. Dunque lo sbocco privilegiato del percorso quadriennale, oltre ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro, Ã¨ la possibile continuazione degli studi con il percorso biennale dellâ€™ITS.