A San Salvo per Sant’Antonio: gli Amici delle Pasquetta portano il canto per le strade della città

Gli amici della Pasquetta, dopo la meravigliosa serata del 5 gennaio, ritornano portando allegria nelle strade di San Salvo facendo rivivere il canto del Sant'Antonio. Dedicato al Cavaliere Leone Balduzzi, poeta e musicista, compositore del canto gli amici gli della Pasquetta. Il gruppo storico nato nel 1987 da l'iniziativa del coordinatore Nicola Iannace. Gli Amici della Pasquetta sono artefici della Rinascita delle tradizioni e della solidarietà sansalvese: la nostra amata San Salvo città da un cuore immenso. Il gruppo, il 16 di gennaio, propone il Canto del Sant’ Antonio, alle ore 18:00 circa. Inizieranno il loro percorso partendo, come sempre, da casa Iannace e poi percorrere le strade di San Salvo: il primo canto sarà alla famiglia Torricella, poi giungeranno al fioraio Presutti, poi scendendo giù lungo il corso davanti alla pizzeria “La porta della terra” dove ad accoglierli ci sarà Gabriele, si esibiranno col canto del Sant'Antonio, e sarà offerto un bel buffet per tutti i cantori; successivamente il gruppo si recherà avanti alla casa dell'amato indimenticato Cavalier Leone Balduzzi: li dove sarà il momento più bello e toccante gli amici della Pasquetta.

Tutti sono inviti a unirsi a loro e cantare insieme il Sant'Antonio. La serata si concluderà davanti “il cuore dei sansalvesi”: la scultura dedicata alla città dagli amici da Pasquetta presso il bar Corso Umberto. Gli amici Giuseppe del bar e Gigino dell' “Osteria Padre” metteranno a disposizione un grande buffet per tutti. L’ultimo atto della serata prevede, come tradizione vuole, la lotta fra il diavolo e Sant'Antonio…la vittoria sarà di Sant'Antonio che sconfiggerà il diavolo, come il bene vince sempre sul male, con l’augurio che nel mondo ci sia pace e amore per tutti.

(Alla fine del canto verrà dato gratuitamente a tutti un biglietto per un estrazione con un premio un misuratore di pressione professionale)